— Мне жаль, что с ним случилось… И он это переживает… Посмотрим, чем всё это закончится, и если он виновен, то будет справедливо, если он заплатит! — заявил Каррера «Матч ТВ».
Промес был задержан в Дубае в ночь на четверг и помещён в изолятор, сообщила газета De Telegraaf. Его адвокат Джем Полат подтвердил информацию об аресте, но отказался от дальнейших комментариев.
Напомним, что голландец выступает за команду «Юнайтед» из ОАЭ, так как не имеет возможности покинуть территорию этой страны из-за возможной экстрадиции в Нидерланды. В Нидерландах Промес был заочно осужден на 7,5 лет тюремного заключения за нападение на родственника и участие в наркотрафике.
Каррера — о ситуации с Промесом: если он виновен, справедливо будет, если он заплатит
Бывший тренер «Спартака» прокомментировал арест Квинси Промеса, с которым работал в московском клубе.
Фото: РПЛ