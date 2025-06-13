«Я играл с Никитой Хайкиным в «Будё-Глимт». Это топ-парень и топ-вратарь», – цитирует Бонифасе ТАСС.
Никита Хайкин защищает цвета «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время он провел 217 матчей, в которых 76 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего голкипера составляет 1,8 миллионов евро.
Бонифасе — о Никите Хайкине: топ-вратарь
Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе дал оценку игре вратаря норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина.
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