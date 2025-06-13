Черчесов отреагировал на возможное назначение в сборную Польши

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о том, что входит в шорт-лист кандидатов на пост наставника сборной Польши.
Фото: Getty images
«Видимо, СМИ и блогеры в этой стране действительно не забыли результаты нашей работы. И знают, что я знаком с президентом Польского футбольного союза Цезари Кулешей, а также еще до заключения контракта с «Ференцварошем» был очень близок к тому, чтобы принять сборную. Но сейчас никаких официальных обращений ни от Кулеши, ни от других представителей федерации по поводу национальной команды ко мне пока не поступало», — заявил Черчесов «СЭ».

12 июня стало известно, что нынешний тренер сборной Польши Михал Пробеж подал в отставку. Сборная Польши 10 июня проиграла Финляндии со счетом 1:2 в рамках отбора на чемпионат мира-2026. После трёх туров команда занимает третье место в группе G, набрав 6 очков.

В январе 2025 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.

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