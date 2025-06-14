"Остаться в "Сьоне"? Если говорить на сегодняшний день, то да. Но всё будет зависеть от предложений. Если кто-то из хороших клубов им заинтересуется, то можно будет переговорить. На данный момент такого интереса нет", - сказал Кузьмичев "Матч ТВ".
Антон Миранчук выступает за швейцарский "Сьон" с сентября 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона. В минувшем чемпионате Швейцарии 29-летний российский футболист забил два гола и отдал три ассиста в 24 матчах.
Агент рассказал о планах Антона Миранчука остаться в Европе
Агент Владимир Кузьмичев рассказал о планах полузащитника Антона Миранчука остаться в "Сьоне".
Фото: Getty Images