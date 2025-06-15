"Он проделал хорошую работу. Занять третье место и выиграть Кубок Азербайджана – это очень хороший результат, потому что там есть "Карабах", который на голову сильнее всех остальных. Березуцкий провел блестящую работу", - цитирует Семина Metaratings.
Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского "Сабаха" в ноябре 2024 года, однако вчера, 14 июня, расторг контракт с клубом. Сообщалось, что российский специалист покинул "Сабах" из-за семейных проблем. Под руководством Березуцкого азербайджанский клуб стал обладателем Кубка страны и бронзовым призером чемпионата.
Ранее Василий Березуцкий работал помощником Леонида Слуцкого в китайском "Шанхай Шэньхуа", а также занимал аналогичную должность в ЦСКА, "Краснодаре" и голландском "Витессе".
Семин: Березуцкий провел блестящую работу в "Сабахе"
Российский тренер Юрий Семин оценил работу Василия Березуцкого в "Сабахе".
Фото: ФК "Сабах"