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Ди Мария забил победный мяч в ворота "Окленд Сити" на Клубном чемпионате мира

Португальская «Бенфика» разгромила «Окленд Сити» из Новой Зеландии в матче второго тура Клубного чемпионата мира по футболу 2025 со счетом 6:0.
Фото: ФК "Бенфика"
Счет в матче был открыт на восьмой компенсированной минуте к первому тайму - отличился Анхель Ди Мария с пенальти.

Затем игра была приостановлена из-за погодных условий.

Во второй половине португальский клуб забил еще пять голов в ворота «Окленд Сити». На 53-й минуте отличился Вангелис Павлидис, через десять минут забил Ренату Саншеш. Затем мяч в свой актив записал Леандро Баррейро, а спустя две минуты полузащитник оформил дубль. Точку в матче поставил Ди Мария, реализовав 11-метровый удар на восьмой компенсированной минуте ко второго тайму.

Игра прошла в Орландо на арене «Интер-энд-Ко Стэдиум».

После двух туров в активе «Бенфики» четыре очка. На данный момент португальский клуб занимает первое место в группе С. «Окленд Сити» остается на четвертой позиции. В активе новозеландской команды ноль набранных баллов.

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