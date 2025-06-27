Стали известны все участники плей-офф Клубного чемпионата мира-2025

На Клубном чемпионате мира-2025, который проходит в США, завершился групповой этап.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Стали известны все пары 1/8 финала.



«Палмейрас» сыграет с «Ботафого». Португальская «Бенфика» встретится с лондонским «Челси». Миланскому «Интеру» будет противостоять бразильский «Флуминенсе». «Манчестер Сити» сыграет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.



«ПСЖ» встретится с «Интер Майами». «Фламенго» будет играть с мюнхенской «Баварией». Дортмундская «Боруссия» сыграет с мексиканским «Монтерреем», а мадридский «Реал» с туринским «Ювентусом».



Плей-офф начнется 28-го июня.

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Манчестер Сити