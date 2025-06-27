Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен
Аль-Хиляль
2 - 0 2 0
ПачукаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
17:00
АмкалНе начат
Краснодар
19:00
Динамо МхНе начат

Стали известны все участники плей-офф Клубного чемпионата мира-2025

На Клубном чемпионате мира-2025, который проходит в США, завершился групповой этап.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
Стали известны все пары 1/8 финала.

«Палмейрас» сыграет с «Ботафого». Португальская «Бенфика» встретится с лондонским «Челси». Миланскому «Интеру» будет противостоять бразильский «Флуминенсе». «Манчестер Сити» сыграет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

«ПСЖ» встретится с «Интер Майами». «Фламенго» будет играть с мюнхенской «Баварией». Дортмундская «Боруссия» сыграет с мексиканским «Монтерреем», а мадридский «Реал» с туринским «Ювентусом».

Плей-офф начнется 28-го июня.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится