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Сёмин - после 4:0 в 1/8 финала КЧМ: "Интер Майами" на фоне "ПСЖ" - медиалига. А Месси провёл матч на хорошем уровне

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался об игре аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси в матче 1/8 финала КЧМ-2025 против "ПСЖ" (0:4).
Фото: AFP
- Можно ли говорить после крупного поражения от "ПСЖ", что эпоха Месси закончилась? При чём тут Месси? Кроме него, есть ещё и другие футболисты "Интер Майами". Эта команда на фоне "ПСЖ" представляла медиалигу. Вот такое сравнение. Сколько хочешь, столько парижане могли забить. А Месси на своём хорошем уровне прекрасно провёл матч, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".

Ранее клуб американской МЛС "Интер Майами", за который выступает с капитанской повязкой 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси, разгромно проиграл со счётом 0:4 французскому "Пари Сен-Жермен" в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира - 2025. Месси провёл за клуб из штата Флорида полный матч, как и его 38-летний одноклубник уругвайский нападающий Луис Суарес.

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