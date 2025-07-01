"По Антону Миранчуку нет ни одного предложения ни от российских, ни от зарубежных клубов. Думаю, он останется с нами. Лично я бы очень хотел, чтобы Антон остался в "Сьоне". Он — лидер команды", - цитирует Константина Sport24.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2024 года и заключил контракт до лета 2026 года. В минувшем сезоне российский полузащитник провел за швейцарский клуб во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.
Президент "Сьона" высказался о возможном уходе Антона Миранчука
Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о возможном уходе Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"