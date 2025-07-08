"Там тренер Йозеф Циннбауэр. Он работал со мной в "Локомотиве". Мы с ним пообщались, он сделал предложение. Я посмотрел, как фанаты ходят на игры, какая атмосфера, на уровень футбола в целом. Думаю: почему нет? Решил попробовать. История творится на ваших глазах", - цитирует Игнатьева "СЭ".
Иван Игнатьев перешел в алжирский "Кабилия" зимой текущего года из армянского "Урарту" за 300 тысяч евро и заключил контракт до лета 2027 года. Всего россиянин провел за алжирский клуб во всех турнирах 15 матчей и отметился 5 забитыми мячами.
Ранее нападающий выступал за "Краснодар", "Локомотив", "Рубин" и ряд других российских клубов. Всего на счету Игнатьева 111 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, 24 забитых мяча и 12 голевых передач. 26-летний форвард оценивается редакцией Transfermarkt в 900 тысяч евро.
Иван Игнатьев рассказал, почему решил перейти в алжирский клуб
Экс-игрок "Краснодара" Иван Игнатьев объяснил, почему решил продолжить карьеру в Алжире.
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