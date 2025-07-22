"У Георгия всё хорошо, он готовится к чемпионату. Сейчас у команды сборы. У Георгия за это время не было никаких вопросов, всё хорошо", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
В прошлом сезоне Георгий Джикия выступал за подмосковные "Химки", а этим летом на правах свободного агента присоединился к турецкому клубу "Антальяспор". Ранее защитник был игроком московского "Спартака".
По итогам прошлого сезона "Антальяспор" занял 15 место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 44 очка в 36 встречах.
Агент Джикии рассказал об адаптации россиянина в Турции
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Георгия Джикии, рассказал об адаптации защитника в турецком "Антальяспоре".
Фото: ФК "Химки"