Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

Российский нападающий "Копенгагена" может продолжить карьеру в Турции

Герман Онугха может перебраться в турецкий чемпионат.
Фото: ФК "Копенгаген"
По данным источника, два турецких клуба заинтересованы в переходе нападающего "Копенгагена" Германа Онугха. Сообщается, что 29-летний россиянин с нигерийскими корнями получил два предложения с зарплатой около 850 тысяч евро в год.

Вторую часть прошлого сезона Онугха провел в аренде, играя за датский "Вайле". Его контракт с "Копенгагеном" истекает летом 2026 года. Всего на счету форварда 13 забитых мячей и одна результативная передача в 28 матчах в сезоне-2024/25. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: Legalbet

