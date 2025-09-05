Российский нападающий "Копенгагена" может продолжить карьеру в Турции

По данным источника, два турецких клуба заинтересованы в переходе нападающего "Копенгагена" Германа Онугха. Сообщается, что 29-летний россиянин с нигерийскими корнями получил два предложения с зарплатой около 850 тысяч евро в год.
Вторую часть прошлого сезона Онугха провел в аренде, играя за датский "Вайле". Его контракт с "Копенгагеном" истекает летом 2026 года. Всего на счету форварда 13 забитых мячей и одна результативная передача в 28 матчах в сезоне-2024/25. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Копенгаген"