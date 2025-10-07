В ПАОК рассказали о состоянии здоровья Чалова

"У Федора Чалова небольшое повреждение. Скорее всего, он вернется на поле после октябрьской международной паузы", - сказали "СЭ" в пресс-службе клуба.
В текущем сезоне 27-летний российский центрфорвард принял участие в 12 матчах за ПАОК во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча.
Напомним, Федор Чалов перебрался в чемпионат Греции летом 2024 года, перейдя из московского ЦСКА.
