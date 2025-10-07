Матчи Скрыть

В ПАОК рассказали о состоянии здоровья Чалова

В пресс-службе ПАОК рассказали, когда в строй вернется российский нападающий Федор Чалов.
Фото: Getty Images
"У Федора Чалова небольшое повреждение. Скорее всего, он вернется на поле после октябрьской международной паузы", - сказали "СЭ" в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне 27-летний российский центрфорвард принял участие в 12 матчах за ПАОК во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча.

Напомним, Федор Чалов перебрался в чемпионат Греции летом 2024 года, перейдя из московского ЦСКА.

