"Перед моим назначением в "Серикспор" мы общались с Туфаном Садыговым. Он заявил, что ситуации с "Химками" не повторится, потому что в Турции у клуба будет другой бюджет, все выплаты будут производиться вовремя.
Каждый месяц обещал, что выплаты скоро начнутся. Я так понимаю, что Садыгов являлся главным спонсором команды. Президент и генеральный директор были турками. У них тоже спрашивал насчет выплат, но они ничего не знали. Поэтому решил покинуть клуб. Сейчас подготовил с юристами официальное письмо в ФИФА, так как после разрыва соглашения мне ничего больше не заплатили", - сказал Юран в интервью "СЭ".
Напомним, что по итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице РПЛ и смогли сохранить прописку в лиге. Однако клуб не смог пройти процедуру лицензирования из-за финансовых проблем и был переведен в Первую Лигу. Сообщалост, что футболисты и персонал не получали заработную плату на протяжении более шести месяцев.
Летом клуб приостановил свою деятельность, а позже был признан банкротом. КДК РФС пожизненно запретила Туфану Садыгову заниматься деятельностью, связанной с футболом. Сообщалось, что летом российский бизнесмен приобрел контрольный пакет акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор".
В турецкий клуб пришел российский тренер Сергей Юран, а также несколько российских футболистов. Осенью Сергей Юран и Дмитрий Тихий покинули клуб - сообщалось, что Туфан Садыгов вновь не выплачивает футболистам и персоналу зарплату.
Юран: перед моим назначением в "Серикспор" Садыгов заявил, что ситуации с "Химками" не повторится
Российский тренер Сергей Юран высказался о задержках по зарплате в "Серик Беледиеспоре".
Фото: GETTY IMAGES