Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сандерленд
1 - 1
1
1
Лидс
Завершен
Кристал Пэлас
0 - 1
0
1
Тоттенхэм
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Милан
3 - 0
3
0
Верона
Завершен
Кремонезе
0 - 2
0
2
Наполи
Завершен
Болонья
1 - 1
1
1
Сассуоло
Завершен
Аталанта
0 - 1
0
1
Интер
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Бернли
22:30
Ньюкасл
Не начат
Ноттингем Форест
22:30
Эвертон
Не начат
Челси
22:30
Борнмут
Не начат
Вест Хэм
22:30
Брайтон
Не начат
Манчестер Юнайтед
23:15
Вулверхэмптон
Не начат
Арсенал
23:15
Астон Вилла
Не начат
Сборная Марокко разгромила Замбию и вышла в плей-офф Кубка Африки
Сегодня, 00:28
29 декабря прошёл матч третьего тура группового этапа Кубка африканских наций.
Сборная Марокко
Поединок между сборными Замбии и Марокко завершился убедительной победой хозяев турнира - 3:0.
Марокканцы быстро обозначили своё преимущество. Уже на 9-й минуте Айюб Эль-Кааби открыл счёт, а незадолго до перерыва преимущество команды увеличил Браим Диас. В начале второго тайма Эль-Кааби вновь оказался в центре внимания, оформив дубль и окончательно сняв вопросы о победителе.
Сборная Марокко с семью баллами в копилке заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Замбия с двумя баллами завершила выступление на последней позиции.
