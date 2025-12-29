Сборная Марокко разгромила Замбию и вышла в плей-офф Кубка Африки

29 декабря прошёл матч третьего тура группового этапа Кубка африканских наций.

Сборная Марокко

Поединок между сборными Замбии и Марокко завершился убедительной победой хозяев турнира - 3:0.



Марокканцы быстро обозначили своё преимущество. Уже на 9-й минуте Айюб Эль-Кааби открыл счёт, а незадолго до перерыва преимущество команды увеличил Браим Диас. В начале второго тайма Эль-Кааби вновь оказался в центре внимания, оформив дубль и окончательно сняв вопросы о победителе.



Сборная Марокко с семью баллами в копилке заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Замбия с двумя баллами завершила выступление на последней позиции.