Элдер Сантана покинул "Кайрат"

Пресс-служба казахстанского "Кайрата" сообщила об уходе 32-летнего центрального нападающего команды Элдера Сантаны.

Фото: ФК "Кайрат"

За "Кайрат" бразилец выступал с января 2024 года.



"ФК "Кайрат" благодарит Элдера за вклад в успехи клуба и желает ему удачи и новых достижений в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении клуба.



Элдер Сантана провел в составе "Кайрата" 31 матч, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи, выиграв с командой два чемпионских титула (2024, 2025) и Суперкубок Казахстана (2025).



Большую часть сезона-2025 Элдер пропустил из-за разрыва крестообразной связки.