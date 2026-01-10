Юран сообщил, что им интересуются турецкие клубы

Предыдущим местом работы Юрана был турецкий "Серик Спор" (июль — октябрь 2025; 3 победы, 4 ничьи, 4 поражения).
"Не буду называть клубы, но были предложения из Первой лиги, правда, без задач. Я говорил неоднократно, что, если есть задачи, мне это интересно. Нет задач — отказываюсь. Есть интерес из двух клубов Турции. Один из Суперлиги, второй клуб играет в Первой лиге. Возможно, в ближайшее время будет конкретика", — передает слова Юрана "Чемпионат".
В России Сергей Юран последний раз тренировал "Пари НН" (2023–2024; 13 побед, 6 ничьих, 24 поражения).
Российский футбольный тренер Сергей Юран рассказал, что в его услугах заинтересованы два турецких клуба.
Фото: ФК "Пари НН"