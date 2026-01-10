Команда экс-тренера "Спартака" выиграла трофей в Турции

Исход встречи был во многом решён уже в первом тайме. На 28-й минуте счёт открыл полузащитник Маттео Гендузи, который всего несколько дней назад, 8 января, перебрался в турецкий клуб из "Лацио". После перерыва преимущество "Фенербахче" упрочил Джейден Остерволде.
Этот трофей стал первым для "Фенербахче" под руководством бывшего наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Напомним, Тедеско работал в "Спартаке" с 2019 по 2021 год. После этого специалист возглавлял "РБ Лейпциг" и сборную Бельгии.
