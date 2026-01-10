Нигерия обыграла Алжир и вышла в полуфинал Кубка Африки

Сборная Нигерии уверенно прошла стадию четвертьфинала Кубка африканских наций, обыграв команду Алжира со счётом 2:0.

Сборная Нигерии

После перерыва нигерийцы быстро сделали задел в счёте: на 47-й минуте отличился нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен, а спустя десять минут результат закрепил форвард Акор Адамс. Алжирская сборная не сумела переломить ход встречи.



Благодаря этой победе Нигерия вышла в полуфинал турнира, где встретится с действующим чемпионом Кубка Африки - сборной Марокко.