Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Определились полуфинальные пары Кубка Африки
Сегодня, 00:36
Определились все участники полуфинальной стадии Кубка африканских наций - 2025.
Сборная Египта
Последнюю путёвку в четвёрку сильнейших завоевала сборная Египта.
В матче 1/4 финала египтяне в результативной встрече переиграли команду Кот-д'Ивуара со счётом 3:2. В полуфинале турнира сборная Египта встретится с национальной командой Сенегала и поборется за выход в финал.
Во втором полуфинале Кубка Африки сойдутся сборные Нигерии и Марокко. Оба матча стадии 1/2 финала состоятся 14 января.
Сборная Марокко
Сборная Египта
Сборная Сенегала
Сборная Нигерии
Дмитрий Кондратьев
