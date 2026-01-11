Определились полуфинальные пары Кубка Африки

Определились все участники полуфинальной стадии Кубка африканских наций - 2025.

Сборная Египта

Последнюю путёвку в четвёрку сильнейших завоевала сборная Египта.



В матче 1/4 финала египтяне в результативной встрече переиграли команду Кот-д'Ивуара со счётом 3:2. В полуфинале турнира сборная Египта встретится с национальной командой Сенегала и поборется за выход в финал.



Во втором полуфинале Кубка Африки сойдутся сборные Нигерии и Марокко. Оба матча стадии 1/2 финала состоятся 14 января.