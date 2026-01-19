Матчи Скрыть

Фанаты Сенегала устроили беспорядки в финале КАН против Марокко

Финал Кубка африканских наций между Сенегалом и Марокко получился крайне напряжённым и завершился победой сенегальцев в дополнительное время - 1:0.
Фото: ESPNAfrica
Основное время встречи прошло без голов. В концовке второго тайма игра едва не была сорвана. Сенегал покинул поле после назначенного пенальти в свои ворота.

Команда вернулась на поле только на 111-й минуте, однако Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый.

После назначения пенальти ситуация обострилась и на трибунах: болельщики сборной Сенегала устроили беспорядки, начали бросать в сотрудников службы безопасности разные предметы, включая стулья, а часть фанатов выбежала к кромке поля.

Опубликовал:
