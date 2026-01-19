Фанаты Сенегала устроили беспорядки в финале КАН против Марокко

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Барселона" неожиданно проиграла "Реалу Сосьедад"
4
Сенегал во второй раз стал победителем Кубка африканских наций
1
Скандал в финале Кубка Африки: Сенегал отказался продолжать матч с Марокко
6
ЦСКА улучшил предложение по форварду "Леванте" - журналист Джейкобс
8
"Партизан" и "Крылья Советов" поборются за нападающего ЦСКА - источник
1
Главные новости
Матчи
6
Скрыть
Сегодня (2)
Завтра (2)
Вчера (2)
Товарищеские матчи. Клубы
Сочи
2 - 2
2
2
КДВ
Завершен
Ахмат
3 - 0
3
0
ОФК Белград
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов
3 - 0
3
0
Чэнду Жунчэн
Завершен
Нижний Новгород
0 - 1
0
1
Челябинск
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Мх
16:00
ИМТ
Не начат
Оренбург
17:00
Сурхан
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Фанаты Сенегала устроили беспорядки в финале КАН против Марокко
Сегодня, 01:23
Финал Кубка африканских наций между Сенегалом и Марокко получился крайне напряжённым и завершился победой сенегальцев в дополнительное время - 1:0.
Фото: ESPNAfrica
Основное время встречи прошло без голов. В концовке второго тайма игра едва не была сорвана. Сенегал покинул поле после назначенного пенальти в свои ворота.
Команда вернулась на поле только на 111-й минуте, однако Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый.
После назначения пенальти ситуация обострилась и на трибунах: болельщики сборной Сенегала устроили беспорядки, начали бросать в сотрудников службы безопасности разные предметы, включая стулья, а часть фанатов выбежала к кромке поля.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Марокко
Сборная Сенегала
Кубок африканских наций
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0