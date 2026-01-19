Новости
Фиксированная сумма трансфера Джона Джона в "Зенит" составит 18,5 млн евро - источник
5
Карпин в интервью испанским СМИ высказался о будущем сборной России на фоне санкций
1
Сборная России опустилась на три строчки в новом рейтинге ФИФА
Стал известен график товарищеских игр "Спартака" зимой
6
Кечинов назвал условие, при котором Карпин может возглавить "Реал Сосьедад"
3
Матчи
14
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Мх
2 - 0
2
0
ИМТ
Завершен
Оренбург
4 - 1
4
1
Сурхан
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Сочи
2 - 2
2
2
КДВ
Завершен
Ахмат
3 - 0
3
0
ОФК Белград
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Кайрат
18:30
Брюгге
Не начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер Сити
Не начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия Д
Не начат
Олимпиакос
23:00
Байер
Не начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖ
Не начат
Интер
23:00
Арсенал
Не начат
Реал Мадрид
23:00
Монако
Не начат
Копенгаген
23:00
Наполи
Не начат
Вильярреал
23:00
Аякс
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив
16:00
Чэнду Жунчэн
Не начат
Глава ФИФА выступил с заявлением после скандального финала Кубка Африки
Сегодня, 22:03
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с резкой оценкой событий, произошедших в финале Кубка африканских наций между Сенегалом и Марокко.
Фото: Getty Images
Напомним, матч завершился победой сенегальцев в дополнительное время (1:0), однако встреча запомнилась скандальным эпизодом после назначения пенальти в ворота "львов Теранги".
После решения арбитра главный тренер Сенегала Пап Тьяв увёл часть команды в раздевалку, а болельщики пытались прорваться к полю. Позже Садио Мане вернул партнёров обратно, а Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый. Победный гол в дополнительное время забил Пап Гейе.
- Твёрдо осуждаем поведение сенегальских игроков, которые ушли в раздевалку, и говорим о неприемлемости такого поступка... Команды должны действовать, соблюдая правила игры, ведь любое другое поведение ставит под угрозу саму суть футбола! – приводит слова Инфантино издание RFI.
