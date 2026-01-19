Глава ФИФА выступил с заявлением после скандального финала Кубка Африки

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с резкой оценкой событий, произошедших в финале Кубка африканских наций между Сенегалом и Марокко.

Напомним, матч завершился победой сенегальцев в дополнительное время (1:0), однако встреча запомнилась скандальным эпизодом после назначения пенальти в ворота "львов Теранги".



После решения арбитра главный тренер Сенегала Пап Тьяв увёл часть команды в раздевалку, а болельщики пытались прорваться к полю. Позже Садио Мане вернул партнёров обратно, а Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый. Победный гол в дополнительное время забил Пап Гейе.



- Твёрдо осуждаем поведение сенегальских игроков, которые ушли в раздевалку, и говорим о неприемлемости такого поступка... Команды должны действовать, соблюдая правила игры, ведь любое другое поведение ставит под угрозу саму суть футбола! – приводит слова Инфантино издание RFI.