Защитник "Спартака" высказался о Соболеве

"Соболев — хороший игрок, он забил нам пенальти в прошлой игре, умеет играть головой.Мы хорошо проанализировали его игру. Однако не считаю его лучшим нападающим РПЛ", - сказал Джику "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.