"МЛ Витебск" отстранил Адиева от тренировок с командой

Магомед Адиев отстранен от тренировок "МЛ Витебска".

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Главный тренер "МЛ Витебск" Магомед Адиев, а также его помощник Филипп Соколинский отстранены от тренировок с командой. Исполняющим обязанности назначен наш капитан Сергей Баланович", - написано в Telegram-канале клуба

Магомед Адиев возглавил белорусский "МЛ Витебск" в конце апреля 2026 года. Соглашение рассчитано до конца декабря 2026 года. Под его руководством команда провела 7 матчей, одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.Ранее российский специалист был главным тренером самарских "Крыльев Советов", грозненского "Ахмата" и других клубов.