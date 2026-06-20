Калинин объяснил, почему у Чалова не получилось заиграть в Греции

Защитник Игорь Калинин объяснил, почему у Федора Чалова не получилось заиграть в Греции.

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- ПАОК не подошел Федору по стилю. Команда постоянно прессингует. У них был нападающий Якумакис, который очень много бегал, головой в подкаты прыгал.