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Калинин объяснил, почему у Чалова не получилось заиграть в Греции

Защитник Игорь Калинин объяснил, почему у Федора Чалова не получилось заиграть в Греции.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Калинина, ПАОК не подошел Чалову по стилю игры.

- ПАОК не подошел Федору по стилю. Команда постоянно прессингует. У них был нападающий Якумакис, который очень много бегал, головой в подкаты прыгал.

Он немного голов забил, но проделал очень большой объем черновой работы. Чалов — очень умный футболист. В ЦСКА он много открывался, отдавал передачи, подставлял ногу в штрафной. У него немного другие сильные качества, - цитирует Калинина "РБ Спорт".

Федор Чалов является игроком ПАОКа с августа 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 64 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач. В зимнее трансферное окно россиянин перешел на правах аренды в турецкий "Кайсериспор", в составе которого вышел на поле в 14 матчах и отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Чалов выступал за "Базель" и ЦСКА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 4 миллиона евро. На его счету также восемь матчей в составе сборной России и три забитых мяча.

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