Первый тренер Батракова оценил переход россиянина в "Галатасарай"

Александр Зуев, первый тренер Алексея Батракова, высказался о переходе полузащитника в "Галатасарай".

Фото: ФК "Галатасарай"

- Считаю, что выступление в Турции станет для него трамплином. Для начала европейской карьеры "Галатасарай" тоже топовый клуб.