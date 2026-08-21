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Первый тренер Батракова оценил переход россиянина в "Галатасарай"

Александр Зуев, первый тренер Алексея Батракова, высказался о переходе полузащитника в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
По словам Зуева, выступление в Турции станет трамплином для Батракова.

- Считаю, что выступление в Турции станет для него трамплином. Для начала европейской карьеры "Галатасарай" тоже топовый клуб.

Для Алексея это будет в копилочку для его практики и дальнейшего продвижения по карьере, - приводит слова Зуева "Матч ТВ".

В четверг, 20 августа, Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро без учета бонусных выплат. Также красно-зеленые получат процент от перепродажи полузащитника в другой клуб. Россиянин заключил контракт с турецким клубом до лета 2031 года.

Напомним, что Батраков провел за "железнодорожников" во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 23 голевые передачи. В составе московского клуба полузащитник становился бронзовым призером чемпионата России.

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