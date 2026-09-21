Канчельскис - об адаптации Батракова в "Галатасарае": дайте ему время

- Человек приехал в новую страну, там другой язык, другая культура, другой менталитет и кухня. И это сказывается. Дайте Батракову время, а уже потом будем делать выводы. Кто-то сразу забивал, они молодцы, а кому-то нужно время на адаптацию. Это нормальное явление. Кто-то быстро вливается, кто-то медленно, кто-то вообще не вливается. Давайте подождем.
В любом случае Батраков - классный игрок, - передаёт слова Канчельскиса "РБ Спорт".
За турецкий клуб 21-летний хавбек сыграл пять матчей и сделал одну результативную передачу.