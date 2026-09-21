Канчельскис - об адаптации Батракова в "Галатасарае": дайте ему время

Андрей Канчельскис призвал не спешить с оценкой первых выступлений Алексея Батракова за "Галатасарай".
Фото: Getty Images
Наставник брянского "Динамо" считает, что российскому полузащитнику необходимо освоиться после переезда в Турцию.

- Человек приехал в новую страну, там другой язык, другая культура, другой менталитет и кухня. И это сказывается. Дайте Батракову время, а уже потом будем делать выводы. Кто-то сразу забивал, они молодцы, а кому-то нужно время на адаптацию. Это нормальное явление. Кто-то быстро вливается, кто-то медленно, кто-то вообще не вливается. Давайте подождем.

В любом случае Батраков - классный игрок, - передаёт слова Канчельскиса "РБ Спорт".

За турецкий клуб 21-летний хавбек сыграл пять матчей и сделал одну результативную передачу.

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