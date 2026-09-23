В сборной Аргентины приняли решение по будущему главного тренера - источник

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони может остаться во главе национальной команды до чемпионата мира 2030 года.

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Как пишет Ataque Futbolero, стороны приблизились к заключению нового соглашения, которое предполагает схему "2+2".



Первые два года контракта должны охватить период до следующего Кубка Америки. Ещё два сезона будут предусмотрены опцией, рассчитанной до ЧМ-2030. Одним из обсуждаемых вопросов остаются финансовые условия.



Скалони работает со сборной Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Америки и стала чемпионом мира в 2022-м. На ЧМ-2026 аргентинцы вновь добрались до решающего матча, но уступили Испании в дополнительное время - 0:1.