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В сборной Аргентины приняли решение по будущему главного тренера - источник
Сегодня, 01:09
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони может остаться во главе национальной команды до чемпионата мира 2030 года.
Фото: Getty Images
Как пишет Ataque Futbolero, стороны приблизились к заключению нового соглашения, которое предполагает схему "2+2".
Первые два года контракта должны охватить период до следующего Кубка Америки. Ещё два сезона будут предусмотрены опцией, рассчитанной до ЧМ-2030. Одним из обсуждаемых вопросов остаются финансовые условия.
Скалони работает со сборной Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Америки и стала чемпионом мира в 2022-м. На ЧМ-2026 аргентинцы вновь добрались до решающего матча, но уступили Испании в дополнительное время - 0:1.
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Лионель Скалони
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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