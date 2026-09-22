"Реал" выступил с жёстким заявлением в адрес президента Ла Лиги

Мадридский "Реал" выступил с официальным заявлением после критики со стороны президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.
Фото: Getty Images
Клуб обвинил функционера в регулярных публичных нападках и заявил о необходимости смены руководства чемпионата Испании.

- Считаем недопустимым, что президент Тебас использует своё служебное положение для того, чтобы продолжать нападать на наш клуб в каждом своём публичном заявлении. Вызывает глубокую озабоченность тот факт, что человек, ответственный за представление и защиту интересов всех клубов Ла Лиги, остаётся одержим "Реалом", постоянно делая наш клуб мишенью своих публичных нападок.

Учитывая такое неподобающее поведение, мы считаем, что профессиональному футболу в Испании срочно нужен лидер, способный управлять им и придерживаться основополагающего принципа нейтральности, - говорится в публикации клуба.

Конфликт обострился после мадридского дерби, в котором команда Жозе Моуринью уступила "Атлетико" со счётом 1:2. После встречи "Реал" и его главный тренер критиковали работу арбитров, а Тебас в ответ высказался против методов давления на судей.

"Реал" набрал 15 очков и занимает четвёртое место в Ла Лиге.

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