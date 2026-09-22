"Реал" выступил с жёстким заявлением в адрес президента Ла Лиги

- Считаем недопустимым, что президент Тебас использует своё служебное положение для того, чтобы продолжать нападать на наш клуб в каждом своём публичном заявлении. Вызывает глубокую озабоченность тот факт, что человек, ответственный за представление и защиту интересов всех клубов Ла Лиги, остаётся одержим "Реалом", постоянно делая наш клуб мишенью своих публичных нападок.
Учитывая такое неподобающее поведение, мы считаем, что профессиональному футболу в Испании срочно нужен лидер, способный управлять им и придерживаться основополагающего принципа нейтральности, - говорится в публикации клуба.
Конфликт обострился после мадридского дерби, в котором команда Жозе Моуринью уступила "Атлетико" со счётом 1:2. После встречи "Реал" и его главный тренер критиковали работу арбитров, а Тебас в ответ высказался против методов давления на судей.
"Реал" набрал 15 очков и занимает четвёртое место в Ла Лиге.