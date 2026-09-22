Стамбульский клуб опубликовал фотографию полузащитника с российским флагом среди материалов об игроках, получивших вызовы в национальные команды.
Батраков вошёл в состав сборной России на ближайшие товарищеские встречи. Во время паузы команда проведёт три матча: 29 сентября сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября примет Нигерию в Москве.
В Турцию 21-летний хавбек перебрался минувшим летом из "Локомотива".
"Галатасарай" опубликовал фото Батракова с российским флагом
"Галатасарай" сообщил об отъезде Алексея Батракова в расположение сборной России.
Фото: ФК "Галатасарай"