"Галатасарай" опубликовал фото Батракова с российским флагом

"Галатасарай" сообщил об отъезде Алексея Батракова в расположение сборной России.
Фото: ФК "Галатасарай"
Стамбульский клуб опубликовал фотографию полузащитника с российским флагом среди материалов об игроках, получивших вызовы в национальные команды.

Батраков вошёл в состав сборной России на ближайшие товарищеские встречи. Во время паузы команда проведёт три матча: 29 сентября сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября примет Нигерию в Москве.

В Турцию 21-летний хавбек перебрался минувшим летом из "Локомотива".

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