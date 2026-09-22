Стало известно, почему сорвался переход Самородова в "Спартак" - источник

Как пишет журналист Александр Дорский в своём блоге на Sports.ru, игрок сборной Казахстана проходил медосмотр незадолго до закрытия регистрационного периода. Его результаты не полностью устроили московский клуб, после чего красно-белые скорректировали условия возможной сделки.
Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао предложил "Ахмату" аренду Самородова с обязательным выкупом при достижении определённого процента сыгранных матчей. Грозненцы от такого варианта отказались, и переход не состоялся.
С этой сделкой было связано будущее Никиты Массалыги. В случае перехода Самородова полузащитник "Спартака" должен был отправиться в аренду в "Факел".