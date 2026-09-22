Костариканец побывал в Риме и опубликовал в социальных сетях фотографию, сделанную возле Колизея. Для снимка Угальде выбрал футболку "Ромы" с фамилией Пауло Дибалы на спине. Нападающий не получил вызов в сборную Коста-Рики и воспользовался свободным временем для поездки.
За "Спартак" Угальде выступает с января 2024 года, когда перешёл из "Твенте". Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2028-го.
Легионер "Спартака" сфотографировался у Колизея в футболке "Ромы"
Форвард "Спартака" Манфред Угальде отправился в Италию во время паузы на матчи сборных.
Фото: соцсети Угальде