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Колосков призвал повременить с введением Fan ID в Кубке России
Вчера, 23:48
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение распространить действие карты болельщика на матчи Кубка России.
Фото: "РИА Новости"
По его мнению, менять порядок допуска зрителей на трибуны по ходу сезона не следовало.
- По вопросу внедрения системы в Кубке нужно повременить, на мой взгляд. Я не сторонник того, чтобы в середине сезона менять регламент, - передаёт слова Колоскова
РИА Новости
.
Для посещения кубковых встреч Fan ID станет обязательным с 1 октября.
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Вячеслав Колосков
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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