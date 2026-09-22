Колосков призвал повременить с введением Fan ID в Кубке России

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение распространить действие карты болельщика на матчи Кубка России.
Фото: "РИА Новости"
По его мнению, менять порядок допуска зрителей на трибуны по ходу сезона не следовало.

- По вопросу внедрения системы в Кубке нужно повременить, на мой взгляд. Я не сторонник того, чтобы в середине сезона менять регламент, - передаёт слова Колоскова РИА Новости.

Для посещения кубковых встреч Fan ID станет обязательным с 1 октября.

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