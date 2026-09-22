Мбаппе не поможет сборной Франции в матче с Турцией - известна причина

Килиан Мбаппе может пропустить первый матч сборной Франции под руководством Зинедина Зидана.
Фото: Getty Images
Как сообщает RMC Sport, нападающий "Реала" заболел перед встречей Лиги наций с Турцией. Форвард находится вместе с национальной командой на базе в Клерфонтене, однако из-за симптомов гриппа пока не тренировался под руководством нового наставника. Его участие в ближайшей игре остаётся под вопросом.

Франция начнёт турнир 25 сентября выездным матчем против Турции.

27-летний Мбаппе остаётся капитаном сборной после назначения Зидана. На его счету 66 голов за национальную команду - это рекорд Франции.

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