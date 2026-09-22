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Мбаппе не поможет сборной Франции в матче с Турцией - известна причина
Сегодня, 00:37
Килиан Мбаппе может пропустить первый матч сборной Франции под руководством Зинедина Зидана.
Фото: Getty Images
Как сообщает RMC Sport, нападающий "
Реала
" заболел перед встречей Лиги наций с Турцией. Форвард находится вместе с национальной командой на базе в Клерфонтене, однако из-за симптомов гриппа пока не тренировался под руководством нового наставника. Его участие в ближайшей игре остаётся под вопросом.
Франция начнёт турнир 25 сентября выездным матчем против Турции.
27-летний Мбаппе остаётся капитаном сборной после назначения Зидана. На его счету 66 голов за национальную команду - это рекорд Франции.
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Сборная Франции
Килиан Мбаппе
Сборная Турции
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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