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"Родина" близка к подписанию бразильского защитника - источник

Московский клуб может подписать новичка.
Фото: Imago
Как утверждает источник, "Родина" близка к подписанию бразильского защитника Игора Силвы.

Сообщается, что на 30-летнего игрока претендует также махачкалинское "Динамо", однако москвичи продвинулась в переговорах дальше.

Этим летом Силва покинул французский "Лорьян" и стал свободным агентом. Бразилец может сыграть справа в защите, а также в центре обороны. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

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