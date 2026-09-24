Как утверждает источник, "Родина" близка к подписанию бразильского защитника Игора Силвы.
Сообщается, что на 30-летнего игрока претендует также махачкалинское "Динамо", однако москвичи продвинулась в переговорах дальше.
Этим летом Силва покинул французский "Лорьян" и стал свободным агентом. Бразилец может сыграть справа в защите, а также в центре обороны. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
"Родина" близка к подписанию бразильского защитника - источник
Московский клуб может подписать новичка.
Фото: Imago