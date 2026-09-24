По данным источника, Зимний кубок РПЛ пройдет в ОАЭ в начале февраля 2027 года.
Сообщается, что в турнире примут участие шесть команд: "Зенит" и "Краснодар", а также московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив". Участники будут разделены на группы, а чемпион определится в финале между победителями этих групп.
Напомним, что в прошлом году, соревнование проводилось с участием четырех клубов — "Краснодара", "Зенита", ЦСКА и "Динамо". Победителями стали столичные "армейцы".
Источник: "РБ Спорт"
Стало известно, какие клубы могут принять участие в Зимнем кубке РПЛ
К прошлогодним участникам могут добавиться еще два клуба.
Фото: РПЛ