Мераби Уридия перешел в "КАМАЗ" на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба. В составе новой команды игрок будет выступать под 25-м номером.
В активе 33-летнего нападающего 273 матча и 61 забитый гол в Первой лиге, где он выступал за "Нефтехимик", нижегородскую "Волгу", казанский "Рубин" и новороссийский "Черноморец". Последним клубом в его карьере был воронежский "Факел", который форвард покинул 10 сентября.
Экс-форвард "Факела" перешел в "КАМАЗ"
"КАМАЗ" пополнил состав опытным нападающим.
Фото: ФК "Факел"