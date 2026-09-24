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Экс-форвард "Факела" перешел в "КАМАЗ"

"КАМАЗ" пополнил состав опытным нападающим.
Фото: ФК "Факел"
Мераби Уридия перешел в "КАМАЗ" на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба. В составе новой команды игрок будет выступать под 25-м номером.

В активе 33-летнего нападающего 273 матча и 61 забитый гол в Первой лиге, где он выступал за "Нефтехимик", нижегородскую "Волгу", казанский "Рубин" и новороссийский "Черноморец". Последним клубом в его карьере был воронежский "Факел", который форвард покинул 10 сентября.

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