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Булыкин: команды в РПЛ стали настолько средними, что чемпион может проиграть новичку

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал Rusfootball.info, что у него вызвало удивление за прошедшие девять туров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Чем вас удивила прошедшая почти одна треть чемпионата?

- То, что команды у нас в чемпионате стали настолько средними, что чемпион может проиграть новичку лиги. Это очень удивляет. Я про матч "Зенита" и "Родины".
Ну, и другие команды проигрывали тем, кому не должны уступать были. Так что это все удивило.

Но более всего удивила ситуация в "Локомотиве". Ушел Воробьев, Батраков ещё был, но и с Батраковым в составе они ничего не могли сделать по результату. Потом ушли Батраков и Карпукас, и вообще сложная ситуация возникла у "Локо". Удивлен, что никто не знает, как исправить эту ситуацию, - сказал Булыкин.

9 августа петербургский "Зенит" на "Газпром Арене" потерпел поражение от московской "Родины" со счетом 1:2.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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