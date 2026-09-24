Булыкин: команды в РПЛ стали настолько средними, что чемпион может проиграть новичку

Фото: ФК "Зенит"

- То, что команды у нас в чемпионате стали настолько средними, что чемпион может проиграть новичку лиги. Это очень удивляет. Я про матч " Зенита " и "Родины".

Ну, и другие команды проигрывали тем, кому не должны уступать были. Так что это все удивило.Но более всего удивила ситуация в "Локомотиве". Ушел Воробьев, Батраков ещё был, но и с Батраковым в составе они ничего не могли сделать по результату. Потом ушли Батраков и Карпукас, и вообще сложная ситуация возникла у "Локо". Удивлен, что никто не знает, как исправить эту ситуацию, - сказал Булыкин.9 августа петербургский "Зенит" на "Газпром Арене" потерпел поражение от московской "Родины" со счетом 1:2.