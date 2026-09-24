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Экс-футболист "Боруссии" и "МЮ" ведет переговоры с "Краснодаром" - источник

Англичанин может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, Джейдон Санчо ведет переговоры с "Краснодаром" и рассматривает возможность продолжения карьеры в России.

26-летний крайний нападающий, ранее выступавший за дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед" и "Челси»", в настоящее время является свободным агентом.

Напомним, прошлый сезон англичанин провел в аренде в "Астон Вилле", за которую забил один гол и отдал 3 ассиста в 39 матчах во всех турнирах.

Источник: Metaratings

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