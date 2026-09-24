Как сообщает источник, Джейдон Санчо ведет переговоры с "Краснодаром" и рассматривает возможность продолжения карьеры в России.
26-летний крайний нападающий, ранее выступавший за дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед" и "Челси»", в настоящее время является свободным агентом.
Напомним, прошлый сезон англичанин провел в аренде в "Астон Вилле", за которую забил один гол и отдал 3 ассиста в 39 матчах во всех турнирах.
Источник: Metaratings
Экс-футболист "Боруссии" и "МЮ" ведет переговоры с "Краснодаром" - источник
Англичанин может продолжить карьеру в РПЛ.
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