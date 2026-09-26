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Роберто Карлос: я потерял 99% всего, что заработал за футбольную карьеру

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о серьёзных финансовых потерях, с которыми столкнулся после завершения игровой карьеры.
Фото: Getty Images
По словам 53-летнего экс-футболиста, из-за действий бывших представителей и семейных проблем он лишился практически всех накоплений.

- У меня возникли проблемы с людьми, которые опустошили мой банковский счёт. Из-за действий агентов и семейных неурядиц я потерял 99% всего, что заработал за футбольную карьеру, - приводит слова Карлоса La Gazzetta dello Sport.

В составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал чемпионом мира в 2002 году. Вместе с "Реалом" он четыре раза выиграл чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов. Также бразилец выступал за "Анжи", где позднее работал в тренерском штабе.

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