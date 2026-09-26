Роберто Карлос: я потерял 99% всего, что заработал за футбольную карьеру

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о серьёзных финансовых потерях, с которыми столкнулся после завершения игровой карьеры.

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- У меня возникли проблемы с людьми, которые опустошили мой банковский счёт. Из-за действий агентов и семейных неурядиц я потерял 99% всего, что заработал за футбольную карьеру, - приводит слова Карлоса La Gazzetta dello Sport.