"Пока не повзрослеет". Мостовой - о назначении Абаскаля в Швейцарию

- Молодец, правильно, там и надо работать. Он же говорил, что сюда приехал учиться, за полтора миллиона он учиться приехал, кошмар!
Вот второй дивизион Швейцарии, Молдавии, Монголии, Мексики — вот пусть там учится пока не повзрослеет, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера "Иведрон-Спорта" из второго по силе швейцарского дивизиона. После девяти сыгранных туров команда занимает третье место в турнирной таблице с 16 набранными очками в своем активе.
Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с 2022 по 2024 год, под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.