Матчи Скрыть

"Пока не повзрослеет". Мостовой - о назначении Абаскаля в Швейцарию

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Гильермо Абаскаля в швейцарский "Ивердон-Спорт".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Мостового, Абаскаля и нужно работать во втором дивизионе Швейцарии, чтобы обучаться и взрослеть.

- Молодец, правильно, там и надо работать. Он же говорил, что сюда приехал учиться, за полтора миллиона он учиться приехал, кошмар!
Вот второй дивизион Швейцарии, Молдавии, Монголии, Мексики — вот пусть там учится пока не повзрослеет, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера "Иведрон-Спорта" из второго по силе швейцарского дивизиона. После девяти сыгранных туров команда занимает третье место в турнирной таблице с 16 набранными очками в своем активе.

Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с 2022 по 2024 год, под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится