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Российский тренер пройдет стажировку в европейском клубе

Главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис рассказал, где он будет проходить стажировку.
Фото: ФК "Динамо" Брянск
По словам Канчельскиса, он пройдет стажировку в "Фиорентине".

- Решил, что поеду в Италию в конце ноября, когда у нас закончится сезон.

Как раз в это время пройду стажировку в "Фиорентине". Официальный запрос на нее подал в клуб еще несколько недель назад, - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Андрей Канчельскис является главным тренером брянского "Динамо" с 2025 года, ранее он занимал аналогичный пост в кыргызском "Мурас Юнайтед" и узбекском "Навбахоре". Во время профессиональной карьеры он выступал за "Саутгемптон", "Рейнджерс", "Манчестер Юнайтед" и итальянскую "Фиорентину". В январе следующего года специалисту исполнится 58 лет.

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