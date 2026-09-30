Российский тренер пройдет стажировку в европейском клубе

- Решил, что поеду в Италию в конце ноября, когда у нас закончится сезон.
Как раз в это время пройду стажировку в "Фиорентине". Официальный запрос на нее подал в клуб еще несколько недель назад, - приводит слова Канчельскиса Sport24.
Андрей Канчельскис является главным тренером брянского "Динамо" с 2025 года, ранее он занимал аналогичный пост в кыргызском "Мурас Юнайтед" и узбекском "Навбахоре". Во время профессиональной карьеры он выступал за "Саутгемптон", "Рейнджерс", "Манчестер Юнайтед" и итальянскую "Фиорентину". В январе следующего года специалисту исполнится 58 лет.