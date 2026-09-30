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Каманцев: масштабы выявленной коррупции в судейской среде оказались существенно шире

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев рассказал о коррупции в судейском корпусе.
Фото: РФС
По словам Каманцева, масштабы коррупции в судейской среде шире того, что до этого выявили механизмы РФС.

- Масштабы выявленной коррупции в судейской среде оказались существенно шире того, что до этого выявляли корпоративные механизмы РФС.

В числе вовлеченных оказались и перспективные молодые судьи, и опытные качественные арбитры, и специалисты ВАР. Это потребовало срочного обновления корпуса зимой 2025/26 года, - приводит слова Каманцева "Ведомости".

Также Каманцев отмечает, что из-за выявленной коррупции пришлось привлекать большое количество новых арбитров, которые еще не до конца соответствовали требованиям. Глава судейского департамента отмечает, что с 2025 по 2026 год в РПЛ появились 14 новых арбитров - они отработали на 130 матчах, что составляет 30,7 процентов от общего количество игр.

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