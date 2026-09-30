Матчи Скрыть

Григорян назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент

Российский тренер Александр Григорян назвал лучшего игрока РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Григоряна, Обляков на данный момент лучший игрок РПЛ - он обеспечивает результат для ЦСКА.

- Блестяще проводит очередной сезон.
На мой взгляд, выглядит на данный момент лучшим игроком в РПЛ, что в том числе и обеспечивает результат для ЦСКА.

Без него игра ЦСКА просто немыслима, - приводит слова Григоряна пресс-служба РПЛ.

В нынешнем сезоне Иван Обляков провел за ЦСКА во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча. По итогам сентября он был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.

После девяти сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится