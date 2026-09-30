Черышев - о Сперцяне: правильно сделал, что поехал зарабатывать деньги

- Сперцян – молодец. Он провёл отличные годы в "Краснодаре", показывал высокий уровень.
Сейчас поехал зарабатывать деньги. Считаю, правильно сделал: заработает себе на дальнейшую жизнь.
Не могу сказать, что чемпионат, куда он уехал, значительно сильнее российского. Для меня это прежде всего финансовый шаг, - цитирует Черышева Metaratings.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара", всего он провел за основную команду во всех турнирах 185 матчей и записал на свой счет 58 забитых мячей и 50 голевых передач, а также был капитаном "быков". На счету полузащитника 44 матча в составе сборной Армении и 13 забитых голов.
В летнее трансферное окно полузащитник перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли" и заключил контракт до лета 2030 года. В составе нового клуба он вышел на поле в 11 встречах и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.