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Черышев - о Сперцяне: правильно сделал, что поехал зарабатывать деньги

Российский тренер Дмитрий Черышев оценил решение Эдуарда Сперцяна перейти в саудовский клуб.
Фото: Global Look Press
По словам Черышева, Сперцян поехал зарабатывать деньги - и это правильное решение.

- Сперцян – молодец. Он провёл отличные годы в "Краснодаре", показывал высокий уровень.
Сейчас поехал зарабатывать деньги. Считаю, правильно сделал: заработает себе на дальнейшую жизнь.

Не могу сказать, что чемпионат, куда он уехал, значительно сильнее российского. Для меня это прежде всего финансовый шаг, - цитирует Черышева Metaratings.

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара", всего он провел за основную команду во всех турнирах 185 матчей и записал на свой счет 58 забитых мячей и 50 голевых передач, а также был капитаном "быков". На счету полузащитника 44 матча в составе сборной Армении и 13 забитых голов.

В летнее трансферное окно полузащитник перешел из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли" и заключил контракт до лета 2030 года. В составе нового клуба он вышел на поле в 11 встречах и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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