Сычев - о Дзюбе: он бы еще точно пригодился в РПЛ и принес бы пользу

- Думаю, он бы точно еще пригодился в РПЛ, поиграл и принес бы пользу.
Но вопрос, наверное, в предложении, которое его устроит. Думаю, он остается боеспособной единицей и еще не сказал своего последнего слова в футболе, - цитирует Сычева "РБ Спорт".
Артем Дзюба выступал за "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании прошлого сезона он покинул тольяттинский клуб на правах свободного агента и на данный момент находится без клуба. Дзюба - лучший бомбардир в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Ранее форвард выступал за петербургский "Зенит", столичные "Локомотив" и "Спартак", а также за тульский "Арсенал" и ряд других российских клубов. Представитель форварда, Леонид Гольдман, рассказал, что летом Дзюба мог перейти в стан красно-белых, но трансфер заблокировал Франсис Кахигао.