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Сычев - о Дзюбе: он бы еще точно пригодился в РПЛ и принес бы пользу

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Сычева, Дзюба мог бы поиграть на уровне РПЛ и принести пользу.

- Думаю, он бы точно еще пригодился в РПЛ, поиграл и принес бы пользу.

Но вопрос, наверное, в предложении, которое его устроит. Думаю, он остается боеспособной единицей и еще не сказал своего последнего слова в футболе, - цитирует Сычева "РБ Спорт".

Артем Дзюба выступал за "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании прошлого сезона он покинул тольяттинский клуб на правах свободного агента и на данный момент находится без клуба. Дзюба - лучший бомбардир в истории чемпионата России и национальной команды страны.

Ранее форвард выступал за петербургский "Зенит", столичные "Локомотив" и "Спартак", а также за тульский "Арсенал" и ряд других российских клубов. Представитель форварда, Леонид Гольдман, рассказал, что летом Дзюба мог перейти в стан красно-белых, но трансфер заблокировал Франсис Кахигао.

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