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Жезуш ответил, собирается ли извиняться перед Роналду

Наставник сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал конфликтную ситуацию с Криштиану Роналду и заявил, что не видит причин приносить форварду извинения.
Фото: Getty Images
Специалист подчеркнул, что хотел бы вновь видеть 41-летнего футболиста в национальной команде и не закрывает для него дверь.

- Роналду - икона футбола. Я повторяю, что Криштиану не вернется в сборную Португалии только в том случае, если сам решит не возвращаться. Я хочу, чтобы он был с нами. Но извиняться? Я не извиняюсь. Не понимаю, за что я должен извиниться, - передаёт слова Жезуша Record.

Роналду ранее покинул расположение сборной после заявления Жезуша, на которой тренер не гарантировал ему место в стартовом составе. Без форварда Португалия продолжила победную серию и досрочно вышла в плей-офф Лиги наций.

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