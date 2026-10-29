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Галактионов допустил уход из "Локомотива"

Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов допустил возможность ухода со своего поста после поражения от ЦСКА (1:3) в Кубке России.
Фото: ФК "Локомотив"
Специалист сообщил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с руководством клуба. По его словам, если стороны придут к выводу, что смена тренера пойдёт команде на пользу, такой вариант будет рассмотрен.

- Всё возможно. Почему нет? Посмотрим. Будет разговор с руководством, а дальше будет мнение. Любая история когда-то начинается, а также и заканчивается. Если примем решение, что так будет лучше для команды, тогда будет так, - цитирует Галактионова "Чемпионат".

Напомним, 29 октября "Локомотив" уступил ЦСКА со счётом 1:3 в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Железнодорожники остались на последнем месте в группе D с тремя очками и потеряли шансы на выход в плей-офф.

В чемпионате России московская команда после 12 туров занимает 13-ю строчку, набрав 11 очков.

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