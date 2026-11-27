- Были предложения от российских клубов и от заграничных команд. Регионы разные. Это Средняя Азия, Ближний Восток и другие места.
Сейчас есть вариант с китайской командой. На следующей неделе должен поехать в Китай и обсудить детали возможного сотрудничества, - цитирует Кирьякова Metaratings.
Сергей Кирьяков ранее был главным тренером латвийского "Диттона", "Русичей", сборной России до 17 лет и тульского "Арсенала". Последним местом работы специалиста был "Ленинградец" - он возглавлял команду с 2021 по 2024 год и становился с ней победителем Второй лиги группы 2. В январе следующего года российскому наставнику исполнится 57 лет.