Российский форвард Владимир Писарский высказался о своем отстранении от футбола из-за участия в ставках.

Фото: ФК "Сочи"

Я сделал вывод, что меня просто не хотели видеть в "Сочи". Как раз из-за намечавшегося трехлетнего контракта с хорошей зарплатой, - цитирует Писарского Sport24

По словам Писарского, его отстранение было спланировано - его не хотели видеть в "Сочи".- Мой юрист Антон Смирнов писал у себя в социальных сетях: "Дело по Писарскому было инициировано по заказу заинтересованных лиц". Могу только подписаться под этими словами. Все было сделано не просто так. Кто хотел разобраться, понимает, кому это было нужно.Напомним, что летом 2025 года нападающий Владимир Писарский был дисквалифицирован РФС на четыре года, три из которых - условно, за косвенное участие в ставках на футбол. Затем срок был увеличен на четыре месяца - он закончился в ноябре этого года, и теперь Писарский вновь имеет право выступать на профессиональном уровне. На данный момент он выступает за медиафутбольный 2DROTS.Ранее Писарский был игроком "Крыльев Советов", "Сочи", "Оренбурга" и омского "Иртыша". На его счету 45 матчей в РПЛ, 17 забитых мячей и 4 результативные передачи.